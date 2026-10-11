Cagliari-Juventus, segui la diretta LIVE della sfida di Serie A: aggiornamenti in tempo reale, risultato, gol e cronaca delle azioni più importanti.

Riccardo Focolari
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La Juventus scende in campo questa sera, alle 20:45, contro il Cagliari nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano una prestazione convincente per dare continuità ai risultati, ma dovranno fare attenzione a un avversario insidioso. Segui su Juvenews.eu la diretta LIVE con tutti gli aggiornamenti, le azioni salienti e il risultato in tempo reale.

Cagliari-Juventus

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