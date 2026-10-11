Il pareggio contro il Cagliari lascia alla Juventus un po' di amarezza, soprattutto per le occasioni create nella ripresa e per la possibilità di conquistare l'intera posta in palio. Tra le note positive della serata c'è però Randal Kolo Muani, che ha trovato il suo primo gol in campionato. L'attaccante francese è intervenuto ai microfoni di DAZN, commentando il risultato e spiegando cosa è mancato ai bianconeri per completare la rimonta.

“Avremmo potuto portare a casa i tre punti”

Il centravanti juventino non ha nascosto la delusione per l'1-1 finale. Secondo il francese, la squadra avrebbe avuto le possibilità per vincere, ma non è riuscita a sfruttare tutte le occasioni costruite durante la gara.

“Sono un po' nervoso per questa partita, perché penso che avremmo potuto finirla con tre punti. Abbiamo sprecato tante occasioni e, per come è andata la gara, avremmo dovuto tornare a casa con la vittoria”.

La ripresa e le indicazioni di Spalletti

La Juventus ha mostrato maggiore intraprendenza nel secondo tempo, cercando con più frequenza il cross e portando diversi uomini all'interno dell'area avversaria. Un'indicazione arrivata anche da Luciano Spalletti durante l'intervallo, con l'obiettivo di sfruttare meglio la presenza offensiva della squadra.

“All'intervallo il mister ci ha detto di crossare di più, perché avevamo tanti giocatori in area di rigore. Con Nico che si accentra abbiamo più soluzioni per mettere la palla dentro e creare occasioni. Per me il secondo tempo è stato molto meglio del primo, anche se penso che possiamo fare ancora di più”.

Primo gol in campionato, ma resta il rammarico

La rete realizzata contro il Cagliari rappresenta un passaggio importante per Kolo Muani, che può ripartire da questo segnale positivo per trovare maggiore continuità sotto porta. Il francese, tuttavia, ha messo al primo posto il risultato collettivo, sottolineando come la Juventus debba migliorare nella gestione delle opportunità create.

Le parole dell'attaccante evidenziano la volontà di alzare il livello della prestazione, soprattutto negli ultimi metri. Per i bianconeri, il prossimo passo sarà trasformare il volume di gioco e le occasioni in punti, evitando che le buone fasi della partita restino senza una vittoria.