Koetting: "Yildiz calciatore di livello eccelso. Sul PSV..."

Giovanni Koetting, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Kenan Yildiz.

Giovanni Koetting, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Me lo spiego per via della condizione atletica differente, ieri sera avevamo più gamba e lo abbiamo dimostrato in tutti e 90′ i minuti di gioco. McKennie ha portato un po’ più di dinamismo di Douglas Luiz, buon giocatore che verrà fuori ma ancora carente sotto questo aspetto, e il Psv, arrivato a Torino per fare la partita, ha lasciato inevitabilmente più spazi aperti dell’Empoli. Mi sembra che sabato sera fossero orientati a svolgere il compitino assegnato dall’allenatore, ieri invece erano più liberi di testa e di gambe”.

Su Yildiz

“Non è che sia rimasto così colpito dalla sua prestazione, sono convinto che può giocare sempre in questo modo. E’ un giocatore di qualità eccelse, ha fatto un bellissimo gol ma è stato aiutato anche dal momento della partita e in particolare dal lavoro svolto dal compagno Koopmeiners, giocatore molto intelligente, che ha creato superiorità e ha messo in difficoltà il loro terzino. Se lasci a Yildiz la possibilità di puntare l’uomo e di tirare, diventa senz’altro devastante. Sono contento per lui e l’augurio che queste giocate le possa ripetere tante volte durante il corso delle partite”.