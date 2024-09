Jacobelli: “Juventus impeccabile. Yildiz un predestinato”

Xavier Jacobelli è ritornato sull'ultima prestazione della Juventus in Champions League: il giornalista ha esaltato la prova di Kenan Yildiz

Intervistato per Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha commentato la prestazione della Juventus in Champions League contro il Psv Einhoven. Ecco le sue parole: “La partita di ieri è stata impeccabile e ci restituisce parecchi spunti. La Juventus aveva già ricevuto delle critiche dopo la prestazione con l’Empoli, ma alla quarta giornata è impossibile pensare ad una squadra completa. Ricordo comunque la premonizione di Montella riguardo Yildiz, nella quale disse che era un predestinato e che avrebbe dominato la scena calcistica a lungo. Allegri lo fece debuttare a Dicembre scorso e ora è diventato il giocatore più giovane della Juventus a segnare in Champions. Quella maglia non gli pesa, grazie anche alla spregiudicatezza della sua età, è stato bello il siparietto con Del Piero a Sky”.

Jacobelli: “Ora la Juve sfida il suo passato”

Successivamente, il giornalista ha risposto a una domanda sul prossimo impegno della Juventus in Serie A, quello che la vedrà impegnata contro il Napoli di Antonio Conte. Ecco cosa ha detto: “Il calcio è stupendo e non finisce mai di emozionarci. Ora ci proporne una sfida tra colui che sta rifondando la Juventus e chi l’ha rifondata in passato. Questo è il primo vero test importante per entrambe le squadre”.