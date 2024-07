Kean: “Ho avuto problemi di discriminazione in passato…”

Moise Kean, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sul problema della discriminazione, parlando anche dei giovani.

Moise Kean, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sul problema del razzismo. Ecco le sue parole: “Problemi di discriminazione? Si, Ma in quei casi sono stati gli altri ad avere problemi con me. Quando ero piccolo ci rimanevo male, mi dicevo: io respiro, tu respiri, siamo uguali. Siamo umani. Cosa c’è di strano? Poi ho capito che dobbiamo combattere. Quando vai fuori dall’Italia trovi mentalità che non arrivano a questi pensieri. Piano piano ce la faremo, spero il prima possibile. Giovani? Non riusciamo a sfruttarli bene. Anche io sono dovuto andare all’estero per far capire che di talenti giovani e italiani ce ne sono tanti. Manca ancora l’approccio giusto. Uno step al quale arriveremo presto, ne sono sicuro”.