Ex Juve, Kean: “Vlahovic mi ha consigliato la Fiorentina”

Kean, ex attaccante della Juve, ha spiegato la scelta di giocare nella Fiorentina: dietro alla decisione ci sarebbe il consiglio di Vlahovic

Intervistato per La Repubblica, Moise Kean ha spiegato il passaggio dalla Juventus alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Vlahovic mi ha sempre parlato bene di Firenze. Mi ha detto che questa città gli ha dato la svolta, che è grazie anche alla gente che aveva intorno, che l’amava tantissimo. Mi ha consigliato di venire qui ed era contento della mia scelta”.

Kean sulla presentazione alla Fiorentina

Successivamente, Kean ha parlato di quanto è avvenuto nel giorno della presentazione in maglia viola: “Ho pensato di lasciar vincere loro, quel che contava era renderli felici. Se poi la gente la prende in un altro modo, non è un problema mio. Ero lì per far divertire i bambini ed era giusto mettere in chiaro questa cosa”.