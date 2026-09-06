Questa sera alle 20:45 la Juventus affronterà il Milan all'Allianz Stadium, ma la sfida avrà un significato particolare anche per Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato proprio dal club rossonero, è diventato uno degli elementi più importanti della squadra di Luciano Spalletti.

Il suo rendimento e la sua centralità nel progetto bianconero hanno convinto la società a programmare un intervento sul contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo il big match potrebbero infatti partire i primi discorsi per il rinnovo.

Kalulu, priorità per Massara

Il francese si è rapidamente trasformato in un vero punto di riferimento per Spalletti. La sua duttilità, la capacità di giocare sia da centrale sia sulla fascia e la continuità mostrata in campo lo hanno reso un elemento prezioso per la Juventus.

Per questo Massara avrebbe inserito l'adeguamento del contratto di Kalulu tra le priorità. L'obiettivo della dirigenza è riconoscere anche economicamente l'importanza raggiunta dal giocatore all'interno del nuovo progetto.

Sul tavolo l'aumento dell'ingaggio

Il tema centrale della trattativa sarà proprio lo stipendio. Kalulu percepisce attualmente circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che la Juventus sarebbe intenzionata a ritoccare verso l'alto.

L'idea è quella di adeguare l'ingaggio del difensore al suo nuovo status nella rosa bianconera. Un segnale di fiducia importante nei confronti di un giocatore che, dopo il trasferimento dal Milan, è riuscito a conquistare un ruolo da protagonista.

La sfida di questa sera rappresenterà quindi un appuntamento particolare per Kalulu, ma il futuro del francese potrebbe essere ancora a lungo a tinte bianconere.