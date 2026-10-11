Pierre Kalulu ha parlato a DAZN prima di Cagliari-Juventus: il ritorno in Nazionale, l'importanza dei tre punti e la duttilità tattica della squadra bianconera.
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Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Juventus. Il difensore bianconero ha raccontato le sensazioni provate durante la pausa per le Nazionali, soffermandosi anche sull'importanza di conquistare la vittoria contro una squadra in fiducia e sulla flessibilità tattica della formazione di Luciano Spalletti.
Cagliari-Juventus, Kalulu a DAZN: le dichiarazioni
Sul ritorno in Nazionale: “Torno con delle buone sensazioni, abbiamo vinto tante partite, solo con l'Italia no. Molto contento di iniziare con la Nazionale, orgoglioso. E poi torniamo al lavoro iniziale”.
Sull'importanza della partita e sull'ambiente dell'Unipol Domus: “Sarà fondamentale la vittoria. Che si inizi bene o male, se alla fine arriverà il successo sarò contento. Come hai detto tu, è una squadra in piena fiducia, è in alto in classifica, quindi sarà una bella partita da vedere”.
Sulla duttilità tattica della Juventus: “La vivo benissimo, è positivo per tutti noi perché siamo meno prevedibili. Anche per noi è più piacevole, perché senti di avere libertà. Naturalmente c'è un lavoro difensivo da fare, ma più sei libero in campo, più diventa difficile difendere. Da difensore lo so bene”.
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