Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Juventus. Il difensore bianconero ha raccontato le sensazioni provate durante la pausa per le Nazionali, soffermandosi anche sull'importanza di conquistare la vittoria contro una squadra in fiducia e sulla flessibilità tattica della formazione di Luciano Spalletti.

Cagliari-Juventus, Kalulu a DAZN: le dichiarazioni

Sul ritorno in Nazionale: “Torno con delle buone sensazioni, abbiamo vinto tante partite, solo con l'Italia no. Molto contento di iniziare con la Nazionale, orgoglioso. E poi torniamo al lavoro iniziale”.

Sull'importanza della partita e sull'ambiente dell'Unipol Domus: “Sarà fondamentale la vittoria. Che si inizi bene o male, se alla fine arriverà il successo sarò contento. Come hai detto tu, è una squadra in piena fiducia, è in alto in classifica, quindi sarà una bella partita da vedere”.

Sulla duttilità tattica della Juventus: “La vivo benissimo, è positivo per tutti noi perché siamo meno prevedibili. Anche per noi è più piacevole, perché senti di avere libertà. Naturalmente c'è un lavoro difensivo da fare, ma più sei libero in campo, più diventa difficile difendere. Da difensore lo so bene”.