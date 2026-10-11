Sono state ufficializzate le formazioni di Cagliari-Juventus, gara valida per la sesta giornata di Serie A e in programma questa sera alle 20:45 all’Unipol Domus. Luciano Spalletti ha scelto il suo undici titolare, con Sarr accanto a Douglas Luiz in mezzo al campo e Kolo Muani come riferimento offensivo. Ecco le scelte complete dei due allenatori.

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali e le panchine

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy.

A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Deiola, Nzola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera.

Allenatore: Pisacane.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Alajbegovic, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal.

Allenatore: Spalletti.

Sarr titolare, Kolo Muani guida l’attacco bianconero

La novità principale nella formazione juventina è la presenza di Sarr dal primo minuto al fianco di Douglas Luiz. Sulla trequarti agiranno Conceicao, McKennie e Nico Gonzalez, chiamati a supportare Kolo Muani e a creare occasioni da gol.

Spalletti può contare su diverse alternative in panchina, tra cui Koopmeiners, Zhegrova e Cambiaso. Il Cagliari, invece, si affida a Maldini e Massolin alle spalle di Mendy per provare a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.