Kaio Jorge: “Ho realizzato il sogno di giocare in un grande club”

Kaio Jorge, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sull'avventura in bianconero, che si è conclusa oggi.

Kaio Jorge, ex calciatore della Juve, ha lasciato i bianconeri per tornare in Brasile. Ecco le sue parole sul profilo personale di Instagram: “Grazie Juventus! È arrivato il momento di dire addio al club che mi ha aperto le porte e ha realizzato il mio sogno di giocare in una grande squadra europea. Sono molto grato per tutto quello che ho vissuto e imparato qui. Sarò sempre al vostro fianco”. L’ex Santos dice addio dopo tre stagioni travagliate, con un gravissimo infortunio al ginocchio che ha compromesso la sua avventura in Italia, smorzando ogni possibilità di essere protagonista a Torino.