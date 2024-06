Juventus, tutte le vittorie dei trofei nella stagione 2023-24

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittorie dei trofei nell'ultimo anno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “30 giugno 2024: l’ultimo giorno di una stagione lunghissima, intensa, che c’ha regalato come sempre grandi emozioni e che tutte le squadre bianconere sono ormai pronte a lasciarsi alle spalle per cominciare, da domani, una nuova avvincente avventura e una stagione da affrontare con la solita ambizione e voglia di vincere. Un momento anche per fare bilanci e, soprattutto, per celebrare i tre trofei conquistati negli ultimi 12 mesi che aggiungono un piccolo tassello a una storia meravigliosa e costellata di successi come quella bianconera.

LA SUPERCOPPA ITALIANA CONQUISTATA DALLE JUVENTUS WOMEN 7 gennaio 2024. Il 2024 è iniziato con il sorriso raggiante delle Juventus Women: le bianconere conquistano sotto la pioggia battente di Cremona la Supercoppa Italiana: il gol che vale il trofeo ha la firma di Garbino – una gemma a cui la Roma non riesce a rispondere e quella che fissa il punteggio finale sul 2-1. Prodezza che, unita allo spirito di squadra che permette di superare ogni ostacolo, vale il dodicesimo trofeo nella storia bianconera, la quarta Supercoppa – sottolineando nuovamente una dolce conferma che continua a resistere al tempo: le Juventus Women, in ogni anno della loro esistenza, hanno conquistato almeno un trofeo.

| 07-01-2024 LA COPPA ITALIA VINTA DALLA PRIMA SQUADRA MASCHILE 15 maggio 2024. Visto che parliamo di date, questa è sicuramente la più importante per la prima squadra maschile bianconera – a caccia di una vittoria e di un trofeo che mancava da troppo tempo. La Coppa Italia è stata l’occasione giusta per interrompere il digiuno, battendo per 1-0 l’Atalanta in finale grazie a un gol di Dusan Vlahovic dopo aver eliminato la Salernitana, il Frosinone e infine la Lazio al termine del doppio confronto in semifinale.

CAMPIONI D’ITALIA NEL CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 18-19 maggio. Pochi giorni dopo la vittoria in Coppa Italia è arrivata un’altra grande soddisfazione stagionale per i bianconeri: la conferma come Campioni d’Italia nel livello 3, nelle Finali Nazionali DCPS-FIGC. La squadra C1 bianconera ha vissuto una due giorni letteralmente trionfale, subendo solamente 3 reti e segnando moltissimo, fino alla finalissima vinta per 9-0 contro l’Orizzonte Gela. La dimostrazione della bontà di un progetto che ormai da diversi anni si conferma ad altissimo livello nel panorama nazionale”.