Juventus U20, pareggio per 2-2 contro il Bologna

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri dell'U20, parlando anche del match con il Bologna.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sull’U20. Ecco il report della gara: “Inizia nel migliore dei modi la partita per la Juventus Under 20 a Bologna, con i padroni di casa che provano a controllare il gioco nelle fasi iniziali del match, ma al primo vero affondo dei bianconeri arriva la rete del vantaggio: al 12’ ci pensa Finocchiaro sulla sinistra a lavorare al meglio il pallone, cross in mezzo per Di Biase che la spizza di testa quanto basta per trovare il fondo della rete e il gol che lo porta a quota 10 in stagione.

Mentre il sole tramonta sul centro sportivo emiliano, i ragazzi di Magnanelli provano a rallentare i ritmi, sfruttando spazio e giocate soprattutto sulla fascia sinistra – con Vacca che ci prova in un paio di circostanze, rimpallato dalla difesa dei padroni di casa. Al 22’ grande occasione per il Bologna, con Tonin che approfitta al meglio di una disattenzione della retroguardia bianconera: dopo l’ingresso in area, la sua conclusione da ottima posizione termina sull’esterno della rete dopo la parata di Zelezny – chiamato poi a replicare anche sul corner successivo, in tuffo basso sulla destra dopo il colpo di testa da distanza ravvicinata.

Al 26’ invece grande ripartenza della Juventus: Vacca per Di Base con una bella palla profonda in area, colpo di tacco della punta bianconera che poi, dopo il rimpallo, riesce a girarsi calciando in porta, ma il rasoterra termina di pochissimo fuori rispetto alla porta difesa da Happonen.

Poco dopo la mezz’ora, arriva il pareggio del Bologna: percussione centrale da parte dei padroni di casa, con Menegazzo che riesce a incunearsi al meglio e a battere Zelezny con la conclusione in diagonale che porta il punteggio sull’1-1 dopo 32 minuti di gioco. La risposta bianconera è fulminea e determinata: 180 secondi dopo il pareggio, al 35’, Biliboc calcia alla perfezione il calcio d’angolo sul primo palo, servendo Martinez che riesce a tagliare al meglio e a sorprendere tutta la difesa del Bologna, realizzando così da pochi passi il gol che riporta avanti la Juventus (la sua terza rete stagionale). Una grande reazione e anche un colpo non semplice da gestire per i padroni di casa, che si ritrovano così sotto a metà gara: si va a riposo sul 2-1″.

La ripresa

“A inizio ripresa il Bologna torna a farsi vedere in avanti e al 55’ trova il modo di acciuffare nuovamente il pareggio: Biliboc colpisce il pallone con un braccio in area e dal dischetto Menegazzo non sbaglia, firmando la sua doppietta personale e la rete del 2-2. A quel punto necessaria la girandola dei cambi, con Pugno e Pagnucco che entrano per dare freschezza e nuova linfa alla formazione bianconera poco dopo un’ora di gioco.

Il Bologna continua a provarci dopo aver trovato convinzione, con Ravaglioli che al 67’ disegna una super traiettoria dal limite dell’area, che termina di poco sopra la traversa della porta della Juventus. Nell’ultimo quarto di partita, la gara si accende: prima il Bologna riesce a mettere più volte in difficoltà la Juventus, con Zelezny chiamato a rispondere in un paio d’occasioni, mentre dall’altra parte ci pensano i nuovi arrivati con un ispirato Florea sulla fascia sinistra che crea più volte superiorità, senza però riuscire a completare il lavoro.

La partita si chiude con un episodio dubbio: sull’ultima azione della gara, il cross di Vacca viene respinto da un difensore del Bologna con il corpo – la panchina della Juventus chiede a gran voce il fallo di mano, che non viene però segnalato dall’arbitro. È l’ultimo sussulto di un match molto divertente: finisce 2-2 (lo stesso risultato dell’andata), secondo pareggio consecutivo in campionato per i ragazzi di Magnanelli”. Intanto ecco i precedenti della Juventus in vista della partita con il Milan <<<