Pruzzo: “La Juventus non fa più paura a nessuno”

Roberto Pruzzo, ex calciatore della Roma, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento dei bianconeri.

Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Radio Radio: “La Juventus non fa più paura a nessuno in questo momento. Tutte le squadre pensano di poterla vincere, di poterla battere, altrimenti non si spiegherebbero tutte queste rimonte subite. Io non lo so, non ho numeri precisi, ma molte volte la Juventus è stata rimontata in questo campionato. Certo, qualche volta ha rimontato anche lei, bisogna dirlo. Credo però che in questa fase sia una squadra considerata normale. Tutti vanno a giocare contro di loro con la speranza di poterla battere, con la convinzione di poter giocare alla pari con la Juve, cosa che fino a poco tempo fa succedeva molto raramente”.

Sulla Juve

"Ogni volta che c'era la Juve, era più o meno sempre la favorita. Adesso, invece, è da un po' di tempo che non è più così, e questa situazione quest'anno si è accentuata in maniera clamorosa, indipendentemente dalle scelte, che pure sono assolutamente discutibili. Ci sono poi una serie di situazioni concatenate che rendono difficile interpretare questa fase. Arrivati a metà campionato, è vero che la Juve ha 0 sconfitte, e questo vorrà pur dire qualcosa, ma il fatto è che non riesce a vincere con continuità. È una contraddizione. Per questo dobbiamo avere ancora un po' di pazienza e vedere se il mercato di gennaio chiarirà un po' di più le idee".