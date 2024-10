Juventus, date ed orari delle partite di Supercoppa italiana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della Supercoppa italiana.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del format della Supercoppa italiana, dove la Vecchia Signora sarà protagonista, con Milan, Inter e Atalanta. Ecco il comunicato: “Inizio 2025 in Arabia Saudita per la Juventus. Il prossimo anno comincerà infatti per i bianconeri il 3 gennaio: questa è la data della seconda semifinale di Supercoppa Italiana, EA Sports FC Supercup, fra Juventus, vincitrice della Coppa Italia, e Milan, secondo in Serie A 2023/24. La prima semifinale, fra Inter (Campione d’Italia) e Atalanta (finalista di Coppa) si gioca il giorno prima, il 2”.

Le altre informazioni sulla Supercoppa italiana

“La Coppa sarà assegnata il 6 gennaio, si legge dal sito della Lega Serie A, nell’innovativa “Kingdom Arena”, il più moderno impianto multi sport al coperto di tutto il Middle East e Nord Africa. La venue è dotata delle tecnologie più avanzate sia a livello di ripresa televisiva sia per l`ingegneria del suono e light design. DOVE VEDERE LA SUPERCOPPA Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset”. La Juventus se la vedrà quindi in semifinale con il Milan, incontrando poi successivamente, se i bianconeri dovessero battere i rossoneri, contro la vincente del match tra Atalanta ed Inter.