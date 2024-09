Juventus, le statistiche in vista del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus è, con il Lille, una delle due squadre che non hanno subito nemmeno un tiro nello specchio nella prima giornata nei maggiori cinque campionati europei 2024/25. La Juventus è la formazione con la percentuale di passaggi riusciti più alta nella prima giornata di questo campionato (92%); dall’altra parte, invece, l’Hellas Verona (67%) è penultima in questa graduatoria, davanti soltanto all’Udinese (66%). Tra le quattro squadre che hanno vinto nella prima giornata di questo campionato, l’Hellas Verona è stata l’unica con un possesso palla inferiore al 50% (33.3%). La Juventus è stata una delle uniche due squadre, con la Lazio, ad aver colpito due legni nella prima giornata di questo campionato. Nella prima partita della Serie A 2024/25 la Juventus è stata l’unica squadra in grado di mandare a segno tre calciatori diversi. Nella prima partita di questo campionato nessuna squadra ha effettuato meno duelli della Juventus (69, 46 dei quali vinti)”.