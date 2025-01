Juventus, le statistiche in vista del match con il Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Napoli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Kenan Yildiz ha segnato sei gol in Serie A prima di compiere 20 anni, esattamente tanti quanti Alessandro Del Piero: dall’inizio degli anni ’90 solo Moise Kean (sette) ha fatto meglio con la maglia della Juventus nella competizione considerando i giocatori Under 20.

Se dovesse andare a segno in questa partita, Kenan Yildiz (19 anni e 266 giorni alla data del match) diventerebbe il terzo marcatore straniero più giovane nelle sfide tra Napoli e Juventus in Serie A, dopo Marcelo Zalayeta (19 anni e 99 giorni il 14 marzo 1998) e Paul Pogba (19 anni e 219 giorni il 20 ottobre 2012), tutti con la maglia bianconera. Cinque delle sette reti di Dusan Vlahovic in questo campionato sono state realizzate in trasferta; solo Sebastiano Esposito (sette) e Mateo Retegui (sei) contano più gol fuori casa del serbo nella Serie A 2024/2025″.

Le altre statistiche

“Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol in questo campionato, Samuel Mbangula è quello con il minutaggio più basso (590, tre reti e due assist), al terzo posto troviamo David Neres (724, due marcature e quattro passaggi vincenti), tra loro Daniel Mosquera (592, 4G+1A). Nicolas Gonzalez ha preso parte a tre reti contro il Napoli in campionato (due gol e un assist), solo contro il Sassuolo (quattro) è stato coinvolto in più gol in Serie A. Teun Koopmeiners potrebbe diventare il primo marcatore olandese nella sfida tra Juventus e Napoli nella storia della Serie A. Per lui un gol contro il Napoli in campionato, il 30 marzo 2024 al “Maradona”. Il primo dei cinque gol di Andrea Cambiaso in Serie A è arrivato contro il Napoli, il 29 agosto 2021 con la maglia del Genoa. In generale, le cinque reti del classe 2000 nel torneo sono tutte arrivate su azione e nei secondi tempi di gioco. Timothy Weah è diventato il terzo giocatore statunitense a segnare almeno cinque reti in una stagione di Serie A, dopo Christian Pulisic (12 nel 2023/2024 e cinque nel 2024/2025) e Weston McKennie (cinque nel 2020/2021)”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve<<<