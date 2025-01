Juventus U20, vittoria in rimonta con l’Udinese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria dell'U20.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “A iniziare la partita con l’atteggiamento più propositivo è sicuramente la Juventus. I bianconeri cercano di imporre il proprio gioco, ma l’Udinese risponde difendendosi bassa e con ordine e per i nostri ragazzi diventa complicato costruire occasioni pericolose nel primo quarto d’ora di gara.

Il primo grande brivido per i friulani arriva al 19′ sull’asse Finocchiaro-Pugno: il primo inventa un traversone molto insidioso per il secondo che, all’interno dell’area di rigore, si inserisce con i tempi giusti prendendo il tempo al diretto avversario, ma senza riuscire a deviare con decisione il pallone. La sfera danza in area piccola e i primi ad avventarsi sono Lopez Comellas e un difensore dell’Udinese che, con un po’ di fortuna, riesce a deviare sul piede dell’attaccante spagnolo la sfera facendola scorrere sul fondo.

Sventata la minaccia, per la prima volta nel match si affaccia in avanti la formazione ospite provando a sfruttare un calcio piazzato dalla trequarti e l’esito è ottimo per i friulani: il calcio di punizione di Marello spiove in area di rigore, Zelezny prova ad allontanarlo respingendo con i pugni, ma la sua deviazione non è definitiva e finisce sui piedi di Del Pino che non ci pensa due volte e calcia verso la porta sguarnita. Pugno prova il salvataggio disperato, ma non basta, 0-1 al minuto 25.

I bianconeri sono chiamati a una reazione che arriva, puntuale, al 29′ con una conclusione insidiosa di Mazur dal limite dell’area sulla quale Cassin risponde presente bloccando il tentativo del centrocampista polacco. La squadra di Magnanelli continua, stabilmente, a giocare nella metà campo dell’Udinese alla ricerca del pareggio, ma la sensazione è che ai bianconeri manchi un po’ di incisività negli ultimi metri e, infatti, non si registrano situazioni pericolose degne di nota.

Nel momento in cui, però, la prima frazione del match sembra chiudersi con gli ospiti in vantaggio di una rete arriva addirittura il raddoppio con Conti che è il più veloce ad arrivare sulla respinta di un primo tentativo verso la porta di Zelezny e a depositare la sfera in rete. Al duplice fischio l’Udinese conduce 0-2″.

La ripresa

“La Juventus riparte con il piglio giusto in questa seconda frazione e sfiora il gol con Savio dopo appena due giri di orologio, ma il rasoterra del numero 38 termina la sua corsa di poco fuori dallo specchio. L’atteggiamento, però, è quello giusto e, al 57′ i nostri bianconeri dimezzano lo svantaggio grazie all’esecuzione perfetta dagli undici metri di Pagnucco che trasforma alla perfezione il rigore procurato da Crapisto.

Il capitano bianconero spiazza dal dischetto Cassin e riapre il match, 1-2. Ora è tutta un’altra partita. In rapida sequenza ci provano prima Pugno, con un tentativo murato, e poi Lopez Comellas che, però, non centra la porta. La sensazione, però, è che il gol del pareggio sia nell’aria e, infatti, arriva al 71′ grazie a uno dei giocatori subentrati dalla panchina: Ripani.

Diego calcia da fuori area e il suo mancino viene deviato da Bozza diventando imparabile per Cassin, 2-2. Finita qui? No, assolutamente. Galvanizzata dal pari raggiunto, la Juventus continua a spingere e due giri di orologio più tardi trova anche il sorpasso.

A segnare è Pugno, dopo due legni colpiti in rapida successione: il primo dei due da Biliboc, con una conclusione deviata, il secondo – da due passi – proprio dal numero 9 che, poi, è bravo a ritrovare la coordinazione e a battere l’estremo difensore dei friulani in acrobazia firmando il sorpasso, 3-2.

Serve una reazione agli ospiti per dare un segnale alla nostra squadra e questo segnale arriva pochi istanti dopo la terza marcatura bianconera con la buona opportunità per Landolfo – in campo dopo l’ora di gioco – che, però, non centra la porta difesa da Zelezny. Nei minuti finali i nostri ragazzi mettono in ghiaccio il risultato andando più vicini a segnare la quarta rete che a incassare il pareggio dell’Udinese e al triplice fischio possono esultare per tre punti ottenuti in rimonta, meritatamente”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juventus<<<