Juventus, le statistiche della gara contro l’Empoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla gara contro l’Empoli, match terminato 0-0, secondo pareggio consecutivo per la Vecchia Signora, dopo la partita con la Roma. Ecco il comunicato: “La Juventus è la formazione che ha impattato più match nel 2024 nei Big-5 campionati europei: 12. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A soltanto per la quinta volta nella sua storia: dopo il 2014/15, il 1986/87, il 1983/84 e il 1965/66. Nessuna formazione ha concesso meno tiri in porta nella prima frazione di gioco rispetto alla Juventus in questa Serie A (due, come Napoli e Udinese – entrambe con una gara in meno dei bianconeri)”.

Le statistiche della gara di Mattia Perin

“Mattia Perin è tornato titolare in trasferta in un match di Serie A 377 giorni dopo l’ultima volta (vs l’Empoli anche in quel caso, 3 settembre 2023). La Juventus ha impattato cinque delle ultime sei trasferte in Serie A (1V) per i bianconeri tanti pareggi fuori casa quanti quelli registrati nelle precedenti 33 nella competizione (17V, 11P). La Juventus è la squadra contro la quale l’Empoli non ha trovato il gol per più partite in Serie A: 19, sulle 31 totali, delle quali nove in casa, compresa le ultime due al Carlo Castellani-Gross Arena”.