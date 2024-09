News Juve | Dopo Empoli, Di Marzio lancia la bomba: "Thiago Motta..."

Il noto esperto di calciomercato parla dagli studi di Sky Sport e fa il punto della situazione in casa Juventus dopo la partita con l'Empoli

Dopo Empoli-Juventus, sentite cosa ha detto Di Marzio

La Juventus pareggia con l’Empoli rimediando il secondo 0-0 consecutivo. Una buona notizia se si pensa che i bianconeri continuano a non subire gol. Ma dall’altra, Vlahovic stenta. E questo, qualcosa, vorrà pur dire. Noi di Juvenews.eu non siamo del partito per cui sia già tutto da buttare all’aria. Visto che non eravamo neanche tra chi parlava di scudetto facile dopo le prime due vittorie. Tutto serve in questo momento, tranne che l’assenza di equilibrio. Il progetto bianconero è nuovo ed si basa sulla costruzione di una nuova realtà, con basi solide e giovani laddove possibile. Ecco il motivo per cui – come detto – crediamo in chi parla di calma per ragionare e per avere le idee chiare. Come pare averle anche Thiago Motta che – secondo quanto viene riportato da Di Marzio – avrebbe impostato un modus operandi molto chiaro all’interno dello spogliatoio.

Dagli studi di Sky Sport, il noto esperto ha parlato di quello che sarebbe il modo con cui Thiago Motta ha impostato il suo atteggiamento con la squadra: "Io dico che adesso che hai gente come Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz diventa difficile non farli giocare. Possiamo dire che Thiago Motta ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno. Davvero. Ok, darà più possibilità di giocare a chi ha "il nome" ma allo stesso tempo possiamo dire che con lui, se in allenamento non vai forte, non giochi". Parole chiarissime che svelano qualcosa di buono e qualcosa meno. E' buono che Thiago Motta voglia impegno. E' meno buono che in qualcuno, forse, non lo stia vedendo. Staremo a vedere, insomma. Nel frattempo, comunque, la Juventus lavora anche in sede di calciomercato. E tra le varie voci che circolano ce n'è una piuttosto importante su un possibile colpo grosso