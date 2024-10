Juventus, le statistiche sul match con il Cagliari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Cagliari.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus e Cagliari si affronteranno il 6 ottobre nel match valido per la 7ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel lunch match di domenica all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 12:30. HEAD TO HEAD Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre. La Juventus è la squadra di questo campionato che conta più sequenze su azione con almeno 10 passaggi: 143, almeno 27 più di qualsiasi altra squadra (116 l’Inter); i bianconeri vantano anche il maggior possesso palla in questa Serie A (60.8%)”.

Le altre statistiche

“In questo campionato la Juventus è la squadra che ha effettuato più passaggi (3571) e quella con la miglior percentuale di riuscita degli stessi (91%). Nonostante abbia effettuato 32 tiri in più dei bianconeri (97 v 65) il Cagliari ha segnato cinque gol in meno della Juventus (4 v 9); la squadra sarda, infatti, ha la seconda più bassa percentuale realizzativa del campionato (4.1%, superiore solo al 3.1% del Lecce). Il Cagliari conta ben 20 chiare occasioni da gol in questo campionato, meno solo di Milan (24) e Atalanta (21); la squadra rossoblù è infatti quella che ne ha fallite di più finora nel torneo (17). Schierando Jonas Rouhi dal primo minuto contro il Genoa, la Juventus è la squadra che ha fatto giocare più calciatori Under 21 (nati dal 2003 in avanti) titolari in questo torneo: quattro (Kenan Yildiz, Samuel Mbangula, Nicolò Savona e Jonas Rouhi appunto)”.