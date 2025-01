Juventus, le statistiche post-match della gara con il Bruges

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Bruges.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Pareggio senza reti per i bianconeri in trasferta in Belgio contro il Club Brugge, al termine di una partita bloccata e con poche emozioni: un punto che porta la Juventus a quota 12 in classifica. Scopriamo insieme alcune curiosità statistiche del post-partita. DEBRIEF UCL | CLUB BRUGGE-JUVE La Juventus ha tenuto la porta inviolata in tre incontri di UEFA Champions League di fila per la prima volta da ottobre 2021.

La Juventus ha pareggiato 16 incontri in questa stagione considerando tutte le competizioni, almeno cinque in più rispetto ad ogni altra squadra dei cinque grandi campionati europei. Club Brugge vs Juventus è il primo incontro di UEFA Champions League che ha visto al massimo un tiro nello specchio a partire da Lille vs Bayern Monaco, il 23 ottobre 2012″.

Le altre statistiche

“La Juventus ha chiuso un incontro di UEFA Champions League senza subire tiri nello specchio per la prima volta dal 1° ottobre 2019, contro il Bayer Leverkusen. La Juventus ha pareggiato 0-0 due delle ultime tre gare in competizioni europee, tante volte quante nelle precedenti 74.

La Juventus è rimasta imbattuta in quattro dei cinque incontri contro il Club Brugge in tutte le competizioni, anche se questo è solo il primo pareggio tra le due formazioni (3V, 1N, 1P). Il Club Brugge è rimasto imbattuto in quattro incontri di fila in UEFA Champions League per la prima volta da ottobre 2022. La Juventus ha pareggiato 16 incontri in una singola stagione considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 2011/12 (16).

Manuel Locatelli è il primo centrocampista della Juventus che ha toccato almeno 117 palloni in un match di UEFA Champions League a partire da Arthur, contro il Villarreal il 16 marzo 2022 (119). Pierre Kalulu è l'unico giocatore della Juventus che ha giocato da titolare tutte le sette gare di questa UEFA Champions League".