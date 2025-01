Juve, Pavan: “Chiunque gioca come punta sta facendo fatica”

Massimo Pavan ha parlato del momento per chi gioca in punta alla Juventus: per il giornalista, qualsiasi giocatore starebbe facendo fatica

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento degli attaccanti al vertice dello schieramento tattico della Juventus. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Può giocare chiunque lì davanti, ma fa fatica, tanta fatica. Con il Bruges ci ha provato Nico Gonzalez e ha fatto una brutta figura, bruttissima nel secondo tempo sbagliando un gol quasi fatto. L’argentino aveva la scusante che il ruolo non era proprio il suo ed infatti la sua partita è stata difficile con passaggi sbagliati, quasi subito, appoggi errati ed una totale incapacità nel concludere.

Ha fatto meglio di lui Mbangula, non ha fatto meglio di lui Weah che veniva dall’emozione della gara con il Milan ma non è riuscito a confermarsi. Purtroppo rispetto al match con i rossoneri tutti quelli davanti, ad eccezione di Mbangula, hanno fatto poco e non sono riusciti ad incidere, Koopmeiners poco propositivo e poco preciso, ha avuto una palla buona che poteva essere sfruttata meglio, ma in generale nessuno ha dafo quella sensazione di avere la forza e reattività giusta per portare a casa il match”.

Pavan: “Per vincere bisogna fare uno step in più”

Il giornalista ha proseguito: "Le difficoltà di Nico Gonzalez si sono replicate con Dusan Vlahovic che si è presentato con una serie di errori importanti a livello tecnico, tra incomprensioni e passaggi sbagliati che non gli hanno permesso di incidere minimamente e di entrare in partita. Troppo poco per lui come per Yildiz anche lui poco preciso e per Conceiçao che ci ha provato un po', ma che in una partita che era perfetta per chi entrava dalla panchina, non è riuscito a incidere. Ha detto bene Thiago Motta, tutti coloro che giocano in avanti devono fare di più, ma questo lo devono fare tutti, non solo gli attaccanti, per vincere questo tipo di partite bisogna fare tutti uno step in più".