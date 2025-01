Juve, i convocati per il Benfica: out Cambiaso

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati per il Benfica. Ecco il comunicato: “Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21:00 la Juventus affronterà all’Allianz Stadium il Benfica in occasione dell’ultima giornata della League Phase della UEFA Champions League. I bianconeri arrivano a questo appuntamento con 12 punti in classifica, occupando la diciassettesima posizione. I portoghesi, invece, si trovano al ventunesimo posto a quota 10. Di seguito i giocatori a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro i lusitani. UCL | JUVENTUS-BENFICA, I CONVOCATI 1 Perin 4 Gatti 5 Locatelli 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 29 Di Gregorio 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

"La prospettiva è l'obiettivo di domani, quello di fare una grande partita per avere la vittoria. Non ci piace perdere. Dopo una sconfitta, una squadra come la nostra ha l'esigenza di dimenticare il più presto possibile, recuperare e prepararsi per la prossima. Fa parte del nostro lavoro. Domani abbiamo un'altra grande partita da affrontare e fare una grande prestazione per ottenere la vittoria. Non abbiamo parlato di mercato. Abbiamo parlato della squadra, di come stanno i ragazzi e come stanno per domani: le solite cose che facciamo quotidianamente. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare domani. Dobbiamo finire bene questa qualificazione in Champions League e poi vedremo cosa succederà".