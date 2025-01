Juventus, le statistiche della partita contro l’Atalanta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della statistiche del match di ieri.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Thiago Motta è il secondo allenatore nella storia della Juventus a rimanere imbattuto in tutte le prime 20 gare sulla panchina dei bianconeri in Serie A, dopo Antonio Conte. L’Atalanta ha collezionato tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2017. La Juventus è diventata la seconda squadra a pareggiare almeno 13 delle prime 20 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter nel 2004/05 (14). Mateo Retegui ha segnato 20 gol in Serie A, più di ogni altro giocatore di nazionalità sportiva italiana dal suo esordio nella competizione la scorsa stagione”.

Le altre statistiche

“Pierre Kalulu è il terzo difensore francese che ha trovato la rete con la Juventus in Serie A, dopo Lilian Thuram (uno) e Patrice Evra (tre). Due delle quattro reti in Serie A di Pierre Kalulu sono arrivate nel mese di gennaio (la precedente prima di oggi nel gennaio 2023, contro la Roma). Delle quattro reti segnate da Pierre Kalulu in Serie A, quella di oggi è la prima arrivata su azione. Weston McKennie ha servito 10 assist dall’inizio della scorsa Serie A, almeno quattro in più rispetto ad ogni altro giocatore della Juventus nello stesso periodo. Solo Nuno Tavares (otto) ha servito più assist di Raoul Bellanova (cinque) in questa Serie A tra i difensori”.