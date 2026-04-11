Juventus: Spalletti, il test di Bergamo e il rimpianto in attacco

Sono giorni caldi per la Juve. Sono tanti i temi da trattare tra il rinnovo di Spalletti, la sfida a Bergamo e quel rimpianto in attacco...

Identità cercasi: il senso del rinnovo di Spalletti

Non è affatto un paradosso che la Juventus abbia deciso di rinnovare il contratto di Luciano Spalletti per altre due stagioni. Seppur con una classifica che, numeri alla mano, racconta un cammino simile a quello dello scorso anno. Perché questa scelta va oltre i risultati immediati e si inserisce in una visione più ampia, legata alla volontà del club di tornare stabilmente ai vertici. Dopo diversi “anni zero”, la società ha scelto di ripartire prima da una figura di riferimento, da un’idea di calcio e di leadership. Spalletti rappresenta una garanzia nella costruzione, ma attorno a lui c’è ancora una squadra alla ricerca di certezze, sia collettive sia individuali. Emblematica, in questo senso, la riflessione fatta dal tecnico dopo la vittoria contro il Genoa, quando ha sottolineato come la Juventus sia capace di alternare momenti di grande qualità ad altri di inspiegabile calo, accettando talvolta di essere la versione peggiore di sé stessa. Una frase che suona come una domanda aperta sull’identità reale di questo gruppo.

Bergamo come banco di prova per il futuro

La trasferta di Bergamo diventa così molto più di una semplice partita di campionato. Negli ultimi anni l’Atalanta si è trasformata nel termometro ideale per misurare ambizioni e livello di competitività delle grandi squadre, e per la Juventus rappresenta un vero crash test. Con Spalletti al comando si è vista una crescita nella qualità del gioco, ma la continuità di rendimento resta un nodo irrisolto. Ecco perché la sfida contro la squadra di Palladino assume un valore simbolico oltre che pratico. Il calendario, inoltre, propone intrecci interessanti nella corsa Champions: il Como quarto affronta l’Inter capolista, mentre la Roma ha momentaneamente agganciato i bianconeri dopo la vittoria sul Pisa. In questo contesto, la Juventus non si gioca tutto, ma si gioca tantissimo. È un crocevia che può orientare anche le scelte future della dirigenza, chiamata a valutare chi, in questa rosa, è davvero pronto a sostenere il progetto tecnico voluto dall’allenatore.

Rimpianti offensivi e motivazioni da ritrovare

A rendere ancora più delicato il quadro c’è anche qualche rimpianto legato al mercato di gennaio. La Roma si è rilanciata nella corsa europea grazie a Malen. L’olandese è un attaccante con caratteristiche che Spalletti aveva richiesto esplicitamente per dare più profondità e peso al reparto offensivo. Una mancanza che, a tratti, si è fatta sentire nel corso della stagione bianconera. E ora anche l’Atalanta può rientrare prepotentemente nella volata Champions, soprattutto dopo il successo di Lecce e la possibilità di battere la Juventus per la seconda volta in stagione. In mezzo a questi incroci c’è però il gruppo bianconero, toccato dal discorso motivazionale di Spalletti in occasione del rinnovo fino al 2028. Un richiamo forte al senso di appartenenza e alla responsabilità collettiva. Bergamo diventa allora il luogo ideale per dimostrare quale sia la vera faccia della Juventus e, soprattutto, per dare al proprio allenatore una risposta concreta sul campo.