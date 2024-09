Juventus-Roma, la moviola della sfida: Guida promosso

Nella partita tra Juventus e Roma, match terminato 0-0, la squadra arbitrale ha diretto bene l'incontro, senza sbavature.

Nella partita domenicale tra Juventus e Roma, ultimo match della terza giornata, terminato 0-0, la squadra arbitrale ha svolto un buon lavoro. Guida, che ha diretto la gara, ha gestito bene l’incontro.

Nel primo tempo giusti i gialli per Fagioli, dopo pochi istanti, e Saelemaekers, fallo abbastanza netto.

Nella ripresa corrette le sanzioni per Bremer e Mancini, a pochi minuti dal termine. Nel match, invece, non ci sono state grandi occasioni da gol, quindi poco lavoro per il VAR che non è mai intervenuto.