Juventus, tutte le informazioni su Rituals: le storie bianconere

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del progetto di Youtube Rituals.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Giovanni, Igor, Michael. Tre uomini con origini e storie profondamente diverse l’una dall’altra. Giovanni è un insegnate e vive a Favara, a due passi da Agrigento. Igor è un odontotecnico di Milano. Michael arriva da New York, dove lavorava nella finanza, prima di trasferirsi a Torino per amore… della Juventus. Sì, perché quando ha avuto l’opportunità di abbonarsi all’Allianz Stadium, ha lasciato la Grande Mela, il suo impiego, la sua famiglia ed è volato sotto la Mole. Giovanni, che vive in un mausoleo bianconero e che ha addirittura dipinto un murales con la maglia di Del Piero sulla facciata di casa, o Igor, che ogni sera, dopo il lavoro, dedica almeno due ore a organizzare pullman e trasferte per il suo club, non sono da meno. Tra di loro non si conoscono, ma hanno una passione talmente infinita e radicata per la Juventus che meritava di essere raccontata. I tre sono così diventati i protagonisti di Rituals, il nuovo Original prodotto dallo Juventus Creator Lab, in collaborazione con Allianz che esplora le pulsioni più profonde e genuine di chi ha dedicato ai colori bianconeri una buona fetta della propria vita. Un racconto breve ma intenso, in cui tanti potranno riconoscersi e riconoscere che quali che siano le origini, il lavoro, lo status sociale di ognuno, quando si ama così profondamente la Juve, si è tutti orgogliosamente parte di un’unica meravigliosa famiglia”.