Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 3 le gare ufficiali andate in scena nel secondo weekend del nuovo anno: partite che hanno visto coinvolte l’Under 19 femminile, l’Under 16 e l’Under 15 maschili – tutte e tre in campo nella giornata di domenica 12 gennaio 2025. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 19 FEMMINILE Non si ferma la corsa delle ragazze di mister Bruzzano, scatenate anche in questo avvio di 2025 e vincenti nella gara casalinga contro il Como – valida per la 12^ giornata del campionato Primavera 1: la Juventus Women Under 19 vince 2-0 grazie alle reti di Zamboni e Copelli (al suo primo gol in bianconero)”.

Le altre gare

“Da segnalare anche l’esordio di Messa con la Primavera. UNDER 16 MASCHILE Nella prima gara del girone di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, pareggio casalingo contro il Genoa per i ragazzi di mister Grauso che passano in vantaggio in avvio grazie alla rete di Osakue, nel 2-2 finale in cui trova il gol anche Rigo a inizio ripresa. Di seguito il tabellino del match. UNDER 15 MASCHILE Vittoria per l’Under 15 bianconera guidata da mister Benesperi, succede tutto nella ripresa contro il Genoa: prima doppio vantaggio per i bianconeri con gol di Pipitò e Salvai, poi raggiunti sul 2-2 dagli ospiti a ridosso della mezz’ora della ripresa. Nel finale però, i bianconeri piazzano le due reti decisive e si fissano il punteggio sul 4-2 definitivo: merito delle reti di Pame e ancora Pipitò”.