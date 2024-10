Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 5 le gare ufficiali andate in scena nel fine settimana del 19-20 ottobre 2024 che hanno visto coinvolte la Primavera femminile, l’Under 17 femminile, le due squadre Under 15 femminili e l’Under 17 maschile.

Torneo internazionale altamente stimolante, invece, per l’Under 16 di Mister Grauso che ha chiuso al settimo posto la “Istria Youth Cup”, manifestazione sportiva andata in scena in Croazia e dedicata a squadre professionistiche Under 16.

I nostri bianconeri hanno affrontato i pari età di diverse squadre europee, oltre ai pari età del L.A. Galaxy, provenienti addirittura dagli Stati Uniti.

Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 19 FEMMINILE Ancora un successo per la Primavera di Mister Bruzzano che esce con tre punti importanti dalla trasferta di Firenze. Contro la Fiorentina finisce 1-2 per le nostre ragazze, a segno con Bellagente e Tosello.

UNDER 17 FEMMINILE Vittoria nettissima per l’Under 17 femminile di Luca Scarcella che nel match casalingo di questo fine settimana, valido per il campionato provinciale Under 15 maschile, ha superato 10-0 l’APD Porporati.

In rete per le bianconere Grigolo, autrice di quattro reti, Battocchio e Piermarini – entrambe autrici di una doppietta –, Campi e Pronzati. UNDER 17 MASCHILE Pari per la squadra di Mister Cioffi che in terra emiliana non va oltre l’1-1 con i pari età del Bologna nella settima giornata del Girone A del campionato di categoria.

Le reti arrivano entrambe nella ripresa con i padroni di casa rossoblù che sbloccano la partita poco dopo il 20′ con Fustini, prima di essere raggiunti nel finale dalla rete di Amadio. Di seguito il tabellino dell’incontro.

UNDER 15 FEMMINILE UNDER 15 FEMMINILE (FRANCO) Vittoria per 5-2 per la squadra allenata da Mister Franco in occasione di un match di campionato contro l’Under 13 maschile dell’Alpignano valido per la categoria “Esordienti 2° anno”. In gol per la Juventus: Grasso, con una tripletta, Boi e Sardi”.

Gli altri risultati

“UNDER 15 FEMMINILE (LOMBARDO) Roboante successo anche per la squadra allenata da Mister Lombardo che travolge 17-0 l’Under 17 femminile dell’Academy Pro Vercelli in un match del campionato Under 17 femminile.

Sette le marcature messe a segno da Oliva, tre quelle di Pronzati e anche quelle di Battocchio, due le reti siglate da Bozzetto e anche Pozzo e D’Ettorre hanno inserito il loro nome nel tabellino segnando un gol a testa.

UNDER 14 MASCHILE Tre vittorie in quattro partite per la squadra allenata da Mister Pecorari che, in questo week-end, esce con tre punti dalla trasferta in Lombardia contro i pari età del Milan.

Finisce 0-1 per i nostri bianconeri, grazie alle reti – una per tempo – rispettivamente di Monte ed Elliot. La Juventus ora condivide la testa della classifica a quota 10 con il Monza”.