Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sui piemontesi: “PRIMAVERA FEMMINILE Buona prova per le ragazze dell’Under 19 di Marco Bruzzano, che superano in casa, nella quinta giornata di campionato, il Napoli con un netto 3-0. Le reti: Ferraresi, Enriconi, Santarella. UNDER 15 FEMMINILE Dopo la bella vittoria nel pre season, in settimana le ragazze di Mirko Lombardo hanno battuto l’Alba Roero Under 17 in Campionato Regionale per 10-0, con 3 gol di Lauriola e reti di Solio, Bozzetto, Giolo, Grigolo e Bavosio. Addirittura 21 le reti segnate pochi giorni dopo alla Quaronese Under 17”.

Gli altri risultati

“In campionato esordienti 2 anno, Under 15, 11 le reti segnate al Lucento. UNDER 16 MASCHILE Poker casalingo contro la Carrarese per i bianconeri: doppietta di Paonessa, un gol nel primo tempo e uno nel secondo, e sempre nella ripresa le reti di Banchio e Benassi UNDER 15 MASCHILE Bene anche la 15, che sempre a Vinovo supera la Carrarese per 5-0. I ragazzi di Benesperi la sbloccano con Ndiaye nel primo tempo e, anche in questo caso, dilagano nella ripresa, con tripletta di Pame e gol di Ghiotto. UNDER 14 MASCHILE Uno a zero in amichevole con la CBS: gol partita a inizio primo tempo di Elliott Osaenaga”.