Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sempre più vicino il ritorno in campo della Serie A, e l’inizio di un mese intenso per i bianconeri, che dopo l’Empoli, sabato, torneranno in campo in Champions League martedì 17 contro il PSV Eindhoven. Oggi la squadra si è ritrovata al mattino, al Training Center: dopo il riscaldamento, il focus di oggi è stato il possesso palla, per una sessione conclusa poi con partitella e lavoro atletico. Sono rientrati in gruppo Thuram e Weah. Domani in campo al mattino; sempre domani, alle 14, all’Allianz Stadium è in programma la presentazione di Francisco Conceicao. Diretta, come sempre, su Juventus.com previa registrazione al sito”.

Il comunicato sulle Women e sulla Next Gen

“A Nyon è andato in scena il sorteggio del Round 2 della UEFA Women’s Champions League 2024/2025. L’urna elvetica ha decretato la squadra contro cui la Juventus Women dovrà giocarsi l’accesso alla fase a gironi: le bianconere affronteranno le francesi del Paris Saint-Germain. DATE E ORARI JUVENTUS WOMEN – PSG – mercoledì 18 settembre ore 19.00 PSG – JUVENTUS – giovedì 26 settembre ore 18.45”. “Sabato 14 settembre, alle ore 18:30, la Juventus Next Gen sfiderà in trasferta il Monopoii allo stadio Vito Veneziani. Per i giovani bianconeri si tratterà della seconda trasferta stagionale dopo quella vittoriosa sul campo della Casertana. SERIE C | MONOPOLI-JUVENTUS NEXT GEN, DOVE VEDERLA La sfida tra Monopoli e Juventus Next Gen, valida per la 4ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su NOW e Sky Go”.