La Juventus scende in campo questa sera contro il Rennes nella terza giornata della League Phase di Europa League. Luciano Spalletti ha ufficializzato la formazione titolare, puntando su una coppia offensiva composta da Nick Woltemade e Randal Kolo Muani. Alle loro spalle agirà Weston McKennie, chiamato a collegare centrocampo e attacco. I bianconeri cercano una prestazione convincente per proseguire il proprio percorso europeo.

Juventus-Rennes, le formazioni ufficiali

Spalletti sceglie il 3-4-1-2, con Vicario tra i pali e il trio difensivo formato da Gatti, Bremer e Kelly. Sulle fasce spazio a Cambiaso e Celik, mentre Douglas Luiz e Koopmeiners comporranno la coppia centrale di centrocampo. McKennie agirà sulla trequarti alle spalle di Woltemade e Kolo Muani.

Il Rennes di Haise risponde con il 3-5-2, affidandosi a Samba in porta e a una difesa composta da Ait Boudial, Cresswell e Rouault. A centrocampo giocheranno Reynolds, Szymanski, Rongier, M. Camara e Nagida, mentre Dia e Al-Taamari formeranno la coppia d'attacco.

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Koopmeiners, Celik; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All.: Spalletti.

RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudial, Cresswell, Rouault; Reynolds, Szymanski, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari. All.: Haise.