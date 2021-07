Il Real Madrid mette in vendita Isco e la Juventus ci pensa

Secondo il sito spagnolo Fiachajes.com, il Real Madrid avrebbe deciso di non puntare più su Isco. La Juventus osserva alla finestra.

redazionejuvenews

Isco è uno dei giocatori più di talento del panorama calcistico mondiale, o almeno lo era fino ad alcune stagioni fa. Nel corso degli ultimi anni il suo rendimento è sceso in maniera clamorosa. Lo scorso anno il trequartista spagnolo, anche grazie ai molti infortuni dei suoi compagni di squadra, ha collezionato 25 presenze, condite da 0 gol e 2 assist. Secondo il sito spagnolo Fiachajes.com, le strade del classe 1992 e dei Blancos potrebbero separarsi, con la squadra spagnola che avrebbe deciso di vendere il giocatore. L'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Galacticos non ha infatti cambiato le carte in tavola, con Isco che sarebbe ancora molto indietro nelle gerarchie.

Sempre secondo la testata giornalistica spagnola, Isco sarebbe sui taccuini di quattro grandi squadre in giro per l'Europa: Milan, Juventus, Liverpool e Everton. Il Milan è alla ricerca di un trequartista in grado di colmare il vuoto lasciato dall'addio di Hakan Calhanoglu e sarebbe la squadra favorita per l'acquisto del calciatore spagnolo. Più distanti le altre tre pretendenti. Valutato 18 milioni di euro, Isco sarebbe un colpo estremamente interessante per i rossoneri, di assoluto livello. L'asse tra Milano e Madrid negli ultimi anni è stato proficuo e ha già portato in Italia Theo Hernandez e Brahim Diaz. Chissà che Isco non possa essere il prossimo da aggiungere a questa lista.

E la Juventus? Al momento non si trovano conferme dell'interesse, ma non è assurdo che il giocatore possa piacere alla dirigenza bianconera, interessata al possibile colpo a sorpresa. Andando ad analizzare la rosa della Juventus, è evidente come il reparto offensivo sia già pieno di grandi talenti: Ronaldo, Chiesa, Dybala, Morata, Kulusevsky e Bernardeschi. Per questo motivo l'arrivo di Isco a Torino sembra quantomeno improbabile, per non dire inutile. Nel mondo del calcio, però, tutto è possibile e magari Isco potrebbe veramente diventare un calciatore bianconero.