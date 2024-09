Juventus-PSV: le formazioni ufficiali: Nico dal 1′

La Juventus, nella prima gara della nuova Champions League, affronta il PSV. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Nella prima giornata del nuovo formato della Champions League, la Juventus affronta il PSV, in una gara dalle mille insidie. I bianconeri, si schierano con il consueto 4-2-3-1 di Motta, con Di Gregorio che riprende il suo posto tra i pali, Kalulu e Cambiaso a dare man forte ai centrali Gatti e Bremer. A centrocampo spazio a Locatelli con McKennie, con la trequarti composta da Yildiz, Koopmeiners e Nico, a supporto dell’unica punta Dusan Vlahovic. Dalla panchina Douglas Luiz, Mbangula e Weah. Per gli ospiti solito abito tattico; ovvero il 4-3-3, con Boscagli in difesa, Schouten in regia ed il tridente Bakayoko-De Jong-Tillman in avanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. T.Motta

PSV(4-3-3): Drommel; Ledesma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman. All. Bosz

I convocati della Juve

I convocati della Juve: PORTIERI: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 29 Di Gregorio. DIFENSORI: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Danilo, 15 Kalulu, 27 Cambiaso, 32 Cabal, 37 Savona, 40 Rouhi. CENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 16 McKennie, 17 Adzic, 19 Thuram, 21 Fagioli, 26 Douglas Luiz. ATTACCANTI: 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Gonzalez, 22 Weah, 51 Mbangula.