Juventus, il percorso del PSV nel campionato olandese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del percorso del PSV.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del PSV. Ecco il comunicato: “Il PSV Eindhoven ha iniziato la stagione 2024-25 in Eredivisie in modo eccellente. Dopo le prime cinque giornate, la squadra si trova al primo posto in classifica, avendo conquistato 15 punti frutto di cinque vittorie consecutive. La formazione allenata da Peter Bosz sta dimostrando grande solidità sia offensiva che difensiva, con 20 gol segnati e solo 3 subiti in questo avvio di stagione. Nell’ultima partita, disputata il 14 settembre 2024, il PSV ha battuto il NEC Nijmegen per 2-0 al Philips Stadium. I gol sono stati realizzati da Luuk de Jong e Guus Til, in una gara dominata dai padroni di casa, che hanno mantenuto il controllo del gioco con numerose occasioni da gol. Questa vittoria ha confermato il PSV come una delle squadre più in forma della competizione, imbattuta nelle prime uscite stagionali”.

Le parole di Bosz

“La Juventus? Avremo una partita tosta, dobbiamo far vedere che con le partite del campionato siamo pronti a giocare questa partita. Il livello è alto, il nostro tipo di allenamento non è tanto lungo ma molto intenso. Dobbiamo agire in fretta. L’intensità dei nostri allenamenti è molto alta”.