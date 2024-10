Juventus, i precedenti in vista della partita con il Cagliari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della prossima sfida.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus e Cagliari si affronteranno il 6 ottobre nel match valido per la 7ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel lunch match di domenica all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 12:30. I PRECEDENTI La Juventus ha vinto 45 partite di Serie A contro il Cagliari (27N, 12P), solamente il Milan (47) ha ottenuto più successi contro i rossoblù nella competizione.

La Juventus ha vinto 12 delle ultime 14 sfide (1N, 1P) di Serie A giocate contro il Cagliari, segnando in questo parziale almeno due gol in 12 gare (tra cui esattemente due reti in tutte le ultime quattro sfide in ordine di tempo). Dal 2016/17 in avanti la Juventus ha vinto 12 partite di Serie A contro il Cagliari e nel periodo contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (12 successi anche contro Udinese e Bologna).

La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Cagliari; nella competizione i bianconeri hanno una striscia aperta di gare con almeno due reti più lunga solamente contro Chievo (sette), Alessandria (otto) e Pro Patria (13)”.

Le altre statistiche

“La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite disputate nel girone di andata contro il Cagliari in Serie A; nella competizione, limitandoci alla prima parte di stagione, i bianconeri hanno avuto una serie aperta più lunga solamente contro Atalanta (12 successi di fila) e Torino (15).

Il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è l’1-1, finale di 16 incontri, il più recente dei quali che risale però al 2015. I PRECEDENTI A TORINO La Juventus ha segnato 77 gol in casa contro il Cagliari in Serie A e tra le mura amiche solo l’Inter (84) ha fatto meglio contro i sardi nella competizione.

La Juventus è la squadra contro cui il Cagliari ha la peggior percentuale di successi esterni in Serie A, tra le avversarie affrontate almeno 10 volte: con due vittorie in 42 sfide la percentuale è del 4.8% (14N, 26P). La Juventus è reduce da sette vittorie casalinghe consecutive contro il Cagliari in Serie A, con ben cinque ‘clean sheet’ nel parziale: tra le squadre presenti nel massimo campionato 2024/25, soltanto contro il Venezia i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di vittorie in casa (10 successi interni di fila).

SERIE A | JUVENTUS-CAGLIARI, DOVE VEDERLA La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC”.