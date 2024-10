Juve, Tulipa: "Conceicao non sempre accettato da ogni squadra..."

Tulipa ha parlato dell'esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao: il tecnico è stato il suo allenatore ai tempi delle giovanili

Intervistato a Sportitalia, Tulipa ha parlato dell’esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao. Ecco le sue parole: “Sono felice per il momento che sta attraversando, che non mi sorprende. Non so se sia stato sottovalutato, ha fatto il suo percorso. A volte essere figlio di un ex giocatore e allenatore rende le cose difficili, ma ha affrontato questa situazione ed ha dimostrato la sua resilienza. Un altro aspetto da considerare è che questo profilo di giocatore con creatività tecnica, ma più individualista, talvolta non è ben accettato all’interno dei gruppi squadra o dagli allenatori, ma che penso sia necessario averli a causa dei vantaggi qualitativi che si hanno poi nelle partite”.

Tulipa: “In Italia a volte perdiamo il valore dell’individualità”

Tulipa ha proseguito: “Penso che Francisco sia già un giocatore di un certo livello essendo un Nazionale, poi giocare per la Juventus non è da tutti. È giovane, può migliorare sempre di più le sue qualità se non avrà battute d’arresto con gli infortuni. Farà la differenza e sta diventando un giocatore più costante che segna regolarmente gol o mette a segno degli assist. Francisco, Óscar Bobb e Vitinha sono stati i giocatori più talentuosi con i quali ho lavorato nel Porto. Nel calcio moderno guardiamo molto al risultato e al gioco collettivo e a volte dimentichiamo l’importanza dell’individualità nel gioco. Ci vogliono creatività e genio per vincere e per fare spettacolo. Penso che la Juve saprà come sfruttare Francisco e le sue qualità perché il gioco della Juve ha qualità e costanza in diversi momenti. La qualità che Francisco raggiunge in situazioni di duelli offensivi di 1 contro 1 o 1 contro 2 è senz’altro un vantaggio per la Juve. Vedi l’importanza di giocatori simili per caratteristiche che giocano in Italia e sono preponderanti nei loro club come Rafael Leão al Milan o Ademola Lookman all’Atalanta“.