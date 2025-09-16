Juventus, occhio a Guirassy: l'anno scorso in Champions...

Tra le diverse armi a disposizione del tecnico dei gialloneri Niko Kovac vi è anche Guirassy: i numeri del centravanti dell'anno scorso

Occhi puntati sull’Europa. Dopo aver vinto il primo big match in campionato, la Juventus di Tudor si prefissa adesso l’obiettivo di inaugurare nel miglior modo possibile il proprio cammino europeo di Champions League. Il primo avversario che i bianconeri dovranno affrontare nel loro percorso internazionale sarà il Borussia Dortmund, squadra temibile, che si è spesso dimostrata come un avversario ostico da sfidare nel corso di questi anni di Champions League.

Sono state le armi a disposizione dei gialloneri di Niko Kovac, a partire dal reparto offensivo. In effetti, nella compagine tedesca figura un certo Serhou Guirassy, centravanti che ha segnato 15 gol in 18 presenze in Champions, e che nella scorsa stagione con il Borussia Dortmund ha siglato 13 reti in 14 presenze. La Juventus, dunque, dovrà fare attenzione prima di tutto all’arsenale offensivo dei tedeschi, in particolar modo al loro pupillo che presenta il nome di Serhou Guirassy.