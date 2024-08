Juventus Next Gen, tutte le informazioni sull’esordio in Serie C

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dell'esordio in campionato.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato sulla squadra di Paolo Montero: “Venerdì 23 agosto alle ore 20:45 la Juventus Next Gen sfiderà allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella l’Audace Cerignola. Per i giovani bianconeri sarà il primo appuntamento della stagione nel campionato di Serie C-Lega Pro, girone C. SERIE C | JUVENTUS NEXT GEN-AUDACE CERIGNOLA, DOVE VEDERLA La sfida tra Juventus Next Gen e Audace Cerignola, valida per la 1ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go”.