Juve, tutti i gol dei calciatori della Next Gen: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dei gol provenienti dalla seconda squadra.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Chi semina raccoglie. Era il 2018 quando la Juventus iscrisse la propria seconda squadra nel campionato di Serie C; un’innovazione per il calcio italiano, a cui la mancata qualificazione della nazionale al Mondiale in Russia aveva tolto certezze e pedigree. Sono passati ben 6 anni da quell’introduzione e il progetto Next Gen ha saputo maturare nel tempo, dando l’opportunità a tantissimi giocatori di affermarsi nel mondo dei professionisti, riducendo la distanza abnorme che perdura tra il calcio giovanile e quello “dei grandi”.

Storie di esordi all’Allianz Stadium e di prime volte in giro per gli stadi italiani. Possibilità maggiori di giungere presto a chiamate importanti in altri club, soprattutto grazie al lavoro svolto nella fucina redditizia della seconda squadra. Oltre alle molteplici presenze, ci sono parecchie reti segnate in prima squadra, fino ad arrivare all’ultima firma di Samuel Mbangula, nella notte perfetta di ieri sera – lunedì 19 agosto 2024 – contro il Como.

RAFIA IL PRIMO STORICO MARCATORE, POCO PIÙ TARDI ARRIVA FRABOTTA Il primo storico gol di marca Next Gen lo segna Hamza Rafia -ora in forza al Lecce- in una fredda serata di Coppa Italia, il 17 gennaio 2021. Segnatura arrivata nei supplementari, a decidere un ottavo di finale contro il Genoa. La partita termina 3-2 proprio grazie alla zampata al 104’ del centrocampista franco-tunisino. Per il secondo appuntamento non bisogna attendere più di tanto: è Gianluca Frabotta -già utilizzato nella Juventus di Andrea Pirlo in altri match- a prendersi la scena, timbrando il cartellino nel 4-0 di Coppa Italia con la Spal.

Dopo un 2020-21 redditizio, segue una pausa in termini realizzativi: le prime presenze di nuovi profili si sommano l’una dietro l’altra, ma il gol tarda ad arrivare. La svolta si registra nel campionato 2022-23, grazie a 3 firme di Nicolò Fagioli (primo Next Gen a segnare in Serie A con la maglia juventina), capace di mettere il timbro alle sfide contro Lecce e Inter – rispettivamente il 29 ottobre e il 6 novembre 2022 – e autore di una rete in Europa League il 23 febbraio nella trasferta di Nantes.

Nota di merito anche per Matias Soulè, in grado di siglare una rete contro la Sampdoria nel match del 14 marzo 2023, terminato 4-2 per la Juve. La stagione si arricchisce anche in virtù dell’esplosione di Iling-Junior. L’inglese, dopo aver messo in mostra il proprio talento durante la fase a gironi di Champions League, sigla la prima rete in Serie A nel successo per 0-2 del 7 maggio 2023 sul campo dell’Atalanta.

2023-24 DA RECORD: ANCORA ILING JR, POI ESPLODE YILDIZ Il conto si aggiorna anche nel 2023-24. La vecchia conoscenza è ancora Samuel Iling-Junior, sugli scudi nella trasferta dell’Arechi di Salerno, una rete che dà il là alla vittoria in rimonta sulla Salernitana. Altri due acuti li porta Fabio Miretti: gol vittoria al Franchi nell’1-0 ai danni della Fiorentina (il 5 novembre 2023), e seconda rete il 4 gennaio 2024 nel 6-1 di Coppa Italia con la Salernitana. Gli altri 4 mattoncini li piazza Kenan Yildiz, vero e proprio talento sbocciato nel giro di pochissimo. Magia nell’esordio da titolare sul campo del Frosinone, in data 23 dicembre 2023, due gemme in Coppa Italia nel giro di 7 giorni (Salernitana il 4 gennaio e sempre Frosinone l’11 dello stesso mese) e ultimo graffio nel rocambolesco 3-3 di Bologna sotto il nubifragio del 20 maggio 2024.

Ieri si è aggiunta un piccolo significativo pezzetto di storia: prima con gol per Samuel Mbangula che, così facendo, presenta il proprio nome alla lista dei talenti che hanno saputo lasciare un segno profondo nel passaggio in bianconero. 15 reti in 6 anni di Next Gen e curva in salita, e che salita!”.