Juventus Next Gen, le statistiche in vista della partita con il Pontedera

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen . Ecco il comunicato: "Dopo la straripante vittoria in trasferta contro l'Olbia di mercoledì 6 marzo 2024, la Juventus Next Gen torna a giocare tra le mura amiche. Ad Alessandria arriva il Pontedera, davanti in classifica rispetto ai bianconeri per soli due punti – 43 quelli dei toscani, 41 quelli dei ragazzi di Massimo Brambilla dopo trenta partite disputate –.

Avviciniamoci insieme alla sfida del "Giuseppe Moccagatta", in programma oggi – domenica 9 marzo 2024 – alle ore 18:30, con alcune curiosità e statistiche! JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA, STATS & FACTS In Piemonte i bianconeri non hanno mai vinto contro il Pontedera: 2 pareggi per 1-1, l'ultimo sempre in Serie C nella stagione 2020/2021, e una vittoria dei toscani per 1-2 nell'annata 2018/2019. Simone Guerra, con 62 reti nel Girone B di Serie C da quando quest'ultima è tornata alla formula su tre gironi, è diventato il migliore marcatore di tutti i tempi di questo raggruppamento scavalcando l'ex capolista Rachid Arma che si è fermato a quota 61. Il Pontedera non ha mai calciato un rigore in questa stagione, come la SPAL.