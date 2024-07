Juventus Next Gen, l’appuntamento in Coppa Italia Serie C

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dell'esordio in Coppa Italia.

Il sito ufficiale della Juventus ha detto la sua sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “La prima gara ufficiale della stagione 2024/2025 la Juventus Next Gen la giocherà in Coppa Italia Serie C. La Lega Pro – con i comunicati n. 1/CIT e n. 2/CIT – ha reso noti composizione dei raggruppamenti del Primo e del Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e programma delle gare. I bianconeri esordiranno nel torneo affrontando in trasferta la Giana Erminio nel Primo Turno Eliminatorio. QUANDO SI GIOCA GIANA ERMINIO-JUVENTUS DI COPPA ITALIA SERIE C La sfida tra i lombardi e la Next Gen andrà in scena domenica 11 agosto, alle ore 18:00, allo Stadio “Città di Gorgonzola”. Sarà un turno a eliminazione diretta, pertanto la gara sarà unica. In caso di parità si disputeranno i tempi supplementari e se dovesse esserci ancora una situazione di equilibrio saranno i calci di rigore a decretare la squadra che proseguirà il suo cammino nella competizione”.