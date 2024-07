Juve Next Gen, Paolo Montero è il nuovo allenatore: il comunicato

Con un comunicato ufficiale la Juve ha annunciato Paolo Montero come nuovo allenatore del progetto Next Gen

Il nuovo allenatore della Juve Next Gen sarà Paolo Montero. Ecco il comunicato del club bianconero: “Paolo Montero firma un contratto che lo lega alla Juventus per altri due anni, fino al 30 giugno 2026, e parallelamente diventa il nuovo allenatore della Next Gen”.

Juve Next Gen, Montero nuovo allenatore

Il tecnico ha commentato: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare la Juventus per la fiducia riposta in me. Per me è un orgoglio continuare ad allenare in questo Club e il mio primo obiettivo sarà quello di aiutare i miei giocatori a proseguire il loro percorso di crescita. Entusiasmo, allegria, passione e senso di appartenenza saranno i nostri principi fondamentali e proprio quest’ultimo, il senso di appartenenza a questa maglia, sarà il valore più importante da trasmettere a questi ragazzi perchè sarà ciò che ci permetterà di fare la differenza quando scenderemo in campo”.