Juventus, l’analisi di Tacchinardi: “Ora è il momento di non avere paura”

Le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi in merito al momento della Juventus e sul futuro di Luciano Spalletti.

L’ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, è intervenuto negli studi di Sportmediaset per commentare la prestazione dei bianconeri contro il Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni:

”Sinceramente io penso che questo sia un momento transitorio, la squadra ha alti e bassi, fa un primo tempo spettacolare e poi stacca un po’ la spina. E’ successo anche in tante altre partite dove la squadra a volte è dominante quando gioca un calcio veloce e fluido poi però abbassa i ritmi e soffre. La Juventus ora deve pensare ad arrivare tra le prime quattro, perché è troppo importante. La Roma ha fatto un passo falso, il Como ha fatto mezzo passo falso, non poteva non approfittarne.

La Juventus non ha un calendario bellissimo ma è una squadra che sta crescendo, penso che quella di Bergamo sia una gara delicatissima perché l’Atalanta si è fatta sotto in maniera pesante, la Juve deve ritrovare continuità.



Spalletti? “Il tecnico ora è concentrato sulle partite che mancano, ma avevano detto che avrebbe firmato alla sosta delle Nazionali e non vorrei che Spalletti voglia prima arrivare tra le prime quattro e poi voglia un mercato importante altrimenti dice ciao e arrivederci”.