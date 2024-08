Dopo la pausa, sette partite senza stop: tour de force per la Juventus

Dopo la sosta per le nazionali la Juventus sarà impegnata in ben sette partite nel giro di 22 giorni, un vero tour de force.

Napoli, Malmoe, Milan, Spezia, Sampdoria, Chelsea e Torino, ben 7 partite in 22 giorni, in pratica 1 ogni 3 giorni. Dopo la pausa per le nazionali per la Juventus si prospetta una vero e proprio tour de force. I giocatori non avranno tempo per riposare e Massimiliano Allegri non avrà tempo e modo di sperimentare e allenarsi al meglio in vista delle partite. Sarà dura, ma la rosa lunga della Juventus permetterà al tecnico di poter schierare le seconde linee senza perdere troppa qualità.

Si comincerà sabato contro il Napoli, in una partita fondamentale per il proseguimento della stagione bianconera. Gli uomini di Max dovranno vincere a tutti i costi per evitare di andare a -8 dal primo posto. Difficilmente però l’allenatore bianconero potrà schierare in campo la miglior formazione possibile, visto che ben 5 giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali in Sudamerica e torneranno in Italia solamente la sera prima della partita. Cuadrado, Alex Sandro, Danilo, Bentancur e Dybala potrebbero quindi non essere titolari, forse neanche in panchina. Per la Juventus sarebbe una perdita importantissima, visto soprattutto l’avversario di livello. Guardando però al risvolto positivo della medaglia, questi cinque giocatori sarebbero sicuramente titolari per la partita contro il Malmoe all’esordio in Champions League, altra partita in cui è vietato fallire.

E poi? Come non bastasse, la successiva sfida di campionato è contro un’altra Big di Serie A: il Milan di Stefano Pioli. Anche in questo caso, non ci sarà tempo di preparare la partita nel dettaglio e Allegri dovrà essere bravo ad indovinare la miglior formazione. Successivamente, per fortuna, due partite sulla carta abbordabili contro Spezia e Sampdoria, ma se Udinese e Empoli hanno insegnato qualcosa è che nessuna squadre può essere sottovalutata. A chiudere questo calvario di partite in rapida successione il Chelsea, vincitore dell’ultima Champions League, e il derby contro il Torino. Inizia ora la vera stagione della Juventus.