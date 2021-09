Tacchinardi: “Allegri deve dimostrare di essere tra i migliori al mondo”

L'ex bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni

SULLA NAZIONALE - "A me è piaciuta comunque. Non è al 100% della condizione, è stata anche sfortunata. L'ho vista bella centrata, mi è piaciuta. Non so perché Zaniolo è finito in tribuna, negli ultimi 20' poteva fare qualcosa. Uno come lui in certe partite dove fai fatica a sbloccare il risultato può darti lo strappo decisivo".

SUL MERCATO DELLA JUVE - "Mi stupisce la poca comunicazione della Juventus. Influiscono più cose. Innanzitutto pesano gli errori della gestione precedente. Cherubini e Arrivabene dovranno fare esperienza, ma Allegri si è trovato gente già sotto contratto che non è stata data via e ha avuto poco mercato. Ronaldo andando via tre giorni prima della fine del mercato li ha messi in difficoltà. All'Inter Marotta si sta dimostrando un fenomeno, manca uno come lui. Allegri è una figura importantissima ma adesso deve dimostrare di essere un top mondiale. Per me è un top, lo ha dimostrato negli anni, ma oggi si trova una Juventus da rifondare, anche nella testa, e qui dovrà dimostrare tanto. Forse è la sua partita più difficile. Allegri è stato ripreso per vincere, ora così vista con l'Empoli è dura che ritorni al top. La sfida di Allegri è che con una rosa non più all'altezza deve tirar fuori lui il massimo o più del massimo".