Brutta sconfitta per il Napoli contro il Benevento, ora testa alla Juventus

Brutta sconfitta per il Napoli contro il Benevento, che in vista del match contro la Juventus dovrà sicuramente cambiare qualcosa.

redazionejuvenews

Ieri il Napoli ha giocato un'amichevole contro il Benevento, persa clamorosamente per 1 a 5. Gli azzurri non erano al completo, con molti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma sicuramente il risultato non deve aver fatto piacere a Spalletti. Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha commentato: "Finisce con il successo del Benevento l'amichevole allo Stadio Maradona. Napoli, che privo dei nazionali e di vari titolari, gioca galleggiando tra un test di allenamento e una gara di avvicinamento alla sfida di contro la Juve. Bella prova delle Streghe che meritano il successo, mentre per gli azzurri alcune indicazioni sulle seconde linee e una serata non semplice ma certamente propedeutica per recuperare forze, energie e uomini per la ripresa del campionato. Si ricomincia sabato al Maradona: Napoli-Juventus per un sabato di grandi emozioni...".

Un match quello contro il Benevento che non può essere preso come riferimento in vista della partita contro la Juventus. Tra le fila del Napoli erano solamente quattro, infatti, i titolari in campo: Manolas, Mario Rui, Fabian Ruiz e Politano. Le seconde scelte, però, si sono rivelate inadeguate, con gli azzurri inferiori in tutte e tre le zone del campo. In particolare, male il centrocampo, dove al fianco di Fabian Ruiz è stato schierato Mario Rui. I due mediani non sono riusciti a fare muro davanti la difesa e hanno aperto la strada alle offensive avversarie.

Pessima prova anche in attacco, dove Petagna non è mai riuscito a tirare nello specchio della porta. Se oggi il ricorso per la squalifica di Osimhen dovesse essere rigettato, l'attaccante italiano potrebbe partire titolare contro la Juventus. L'unico gol del Napoli è arrivato dai piedi di Politano, su calcio di rigore, mentre Lozano, in campo per 75 minuti, è sembrato molto lontano dalla sua miglior forma fisica. Luciano Spalletti dovrà quindi cambiare qualcosa in vista del match di sabato, sperando di ritrovare alcuni dei suoi titolari.