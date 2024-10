Vlahovic: "Stiamo diventando una squadra. Sui gol..."

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla partita di questa sera contro il Lipsia, match finito 3-2.

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con il Lipsia. Ecco le sue parole a Prime Video: “Sono contentissimo, veramente, soprattutto per la squadra per quello che abbiamo fatto perché abbiano giocato quali 45 minuti con l’uomo in meno. Abbiamo dimostrato che stiamo diventando una squadra. Abbiamo lottato tutti insieme come ci ha chiesto il mister. Non abbiamo smesso di pressarli nemmeno con un uomo in meno e abbiamo vinto meritatamente. Ci sta soffrire un po’ alla fine, ci sta, ma penso che sia stata una bellissima partita che per fortuna abbiamo vinto”.

Sui due gol

“Grazie penso che sia merito tuo (si riferisce a Luca Toni ndr) che ci siamo visti la settimana scorsa. Da quando ci siamo visti, ho fatto due doppiette e anche oggi ci siamo sentiti. Mi hai fatto un in bocca al lupo e anche oggi ho fatto una doppietta perciò devi venire più spesso a vedere le partite. Sì, penso che che sia stato un bel goal, però come ho già detto, l’importante è che abbiamo vinto perché queste vittorie ci servono soprattutto in queste partite che non abbiamo giocato l’anno scorso, loro sono abituati. Però ci siamo e ce lo possiamo fare. Dobbiamo avere ancora più convinzione”.