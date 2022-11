La moviola di Juventus-Lazio: Massa controlla una gara corretta

Nell'ultima gara del 2022, i bianconeri hanno battuto la Lazio all'Allianz Stadium per 3-0. Il direttore di gara ha gestito bene i fischi

Nella prima frazione non ci sono particolari episodi da segnalare. Il direttore di gara distribuisce con autorevolezza i cartellini. Per quanto riguarda il gol del vantaggio bianconero, Kean parte in posizione regolare.