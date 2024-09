Juventus, tutte le informazione sull’Academy bianconera

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'Academy dei piemontesi.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La presentazione delle Juventus Academy Élite di Piemonte e Valle d’Aosta, come già accaduto anche nelle precedenti stagioni, ha dato il via ufficialmente alla nuova annata. Lunedì 16 settembre 2024, presso l’Allianz Training Center di Vinovo, sono stati presentati i componenti dell’area Juventus che cureranno il progetto, gli staff delle Academy stesse e, ovviamente, le protagoniste assolute: le diciassette Juventus Academy Élite di Piemonte e Valle d’Aosta. La new entry di quest’anno è l’A.S.D. CBS SCUOLA CALCIO. Come sempre, a curare e gestire il progetto sarà uno staff bianconero d’eccellenza in modo tale da valorizzare chi da anni si impegna nel progetto, con alcuni volti nuovi a portare la loro esperienza e la loro professionalità. Andiamo a conoscerli meglio: supervisore dei progetti di Attività di Base, Sisport e, ovviamente, Academy, sarà Michele Sbravati, Youth Football Director. A coordinare il progetto Academy, con il ruolo di Juventus Academy Team Leader, sarà Andrea Vaccarono. Segnale di continuità importante, con il progetto affidato a una figura che ne segue la crescita da anni e ne conosce le sfaccettature. Seconda stagione in bianconero per Diego Salvamano che sarà Juventus Academy Technical Coordinator, dopo tre anni come coordinatore regionale dei centri federali territoriali per la FIGC”.

Le informazioni

“Figura ideale anche in virtù della sua conoscenza dei territori e delle società di Piemonte e Valle d’Aosta. Chi ricoprirà, invece, il ruolo di Juventus Academy Technical Specialist sarà Giuseppe Cedro che nella passata stagione è stato coordinatore tecnico delle Juventus Academy Italia. Sempre nel ruolo di U6s to U13s Organizational Coordinator conferma per Manuel Ravelli. Seconda stagione anche per Ravelli che avrà la responsabilità del coordinamento organizzativo dell’Attività di Base dall’Under 6 all’Under 13. Sotto l’aspetto della Juventus Academy Technical Area ai confermati, Alessio Gibin, Ruben Renna e Mirco Vinai, si aggiunge Dario Dileo. Per quanto riguarda l’area portieri, l’area in questione sarà ancora affidata a Francesco Barone nelle vesti di Juventus Academy Goalkeeper Specialist. Oltre al lavoro dell’area tecnica, è fondamentale anche quello dell’area Scouting, coordinata da Giovanni Serao, Juventus Academy Piemonte Scouting, anche lui già parte del progetto nelle passate stagioni. Per concludere, le Juventus Academy Élite di Piemonte e Valle d’Aosta rappresentano un numero ristretto di centri di riferimento strategici sul territorio piemontese e valdostano. Per Juventus queste società rappresentano, dunque, dei punti di riferimento territoriali fondamentali. Proprio per questo motivo la volontà del Club è quella di farle crescere e di farle diventare dei veri e propri “centri di formazione”. Ci attende un’altra grande stagione all’insegna della crescita e dello sviluppo, individuali e collettivi”.